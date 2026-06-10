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#Imaginaire

Mon ami Pierrot

Jim Bishop

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Amour magique, amour toxique. Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est promise à un bel avenir aux côtés du fils du comte de l'Eau, Berthier. Mais alors qu'elle s'apprête à l'épouser, elle fait une rencontre des plus inattendues : celle de Pierrot, un magicien des rues ! Ce saltimbanque va faire chavirer son coeur. Charmant, galant, et un brin intrigant, il lui offre le vent de liberté qui manque à sa vie. En le suivant dans son antre caché au coeur de la forêt, c'est tout un monde merveilleux qui s'ouvre devant elle ! Mais les vertiges de l'amour seront de courte durée et déjà les premières larmes coulent sur les joues de Cléa. Bientôt la passion cédera la place à la confusion. Mais qui est vraiment Pierrot ? Pendant ce temps, Berthier désemparé, se lance à la recherche de sa fiancée sans se douter un instant que cette quête pourrait le mener au seuil de la folie. Après le très émouvant Lettres perdues en 2021, Jim Bishop nous offre un roman graphique bouleversant d'une grande maturité. Véritable conte philosophique, avec un univers onirique et magique qui s'inspire autant de l'animation japonaise que du manga L'Atelier des Sorciers, Mon ami Pierrot raconte les dangers de la passion et la fin de l'innocence. Une oeuvre subtile qui nous hante longtemps après la dernière page !

Par Jim Bishop
Chez Glénat

|

Auteur

Jim Bishop

Editeur

Glénat

Genre

Fantastique

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Mon ami Pierrot

Jim Bishop

Paru le 10/06/2026

264 pages

Glénat

10,00 €

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