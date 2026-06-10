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Le Roi-Griffe

Jérôme Le Gris, Paolo Martinello, Benoît Dellac

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Le roi qui ne voulait pas régner Sur les flancs glacés du Croc de Lug, sept rois des Basses-Terres gravissent la montagne pour s'emparer de Calibùr, l'épée mythique qui confère la légitimité divine au Haut-Roi d'Alba. Finalement couronné au Cercle des Pierres d'Erenn, Arthur impose son autorité : les rois s'inclinent et les peuples l'acclament ! Mais derrière l'unité apparente, l'amour s'effrite, les rancunes s'aiguisent et des centaines de guerriers pictes se rassemblent sous la bannière du Roi-Griffe, prêt à déferler sur Alba. Arthur découvre que régner équivaut à marcher sur un fil tendu au-dessus du chaos. Jérôme Le Gris revisite librement le mythe arthurien en l'inscrivant dans le contexte historique qui aurait vu émerger cette figure légendaire. Le dessin généreux et flamboyant de Paolo Martinello nous propose un univers sauvage, empreint de mythologie celte, tout en s'appuyant sur le story-board hollywoodien de Benoît Dellac.

Par Jérôme Le Gris, Paolo Martinello, Benoît Dellac
Chez Glénat

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Auteur

Jérôme Le Gris, Paolo Martinello, Benoît Dellac

Editeur

Glénat

Genre

Fantasy

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Le Roi-Griffe

Jérôme Le Gris, Paolo Martinello, Benoît Dellac

Paru le 10/06/2026

56 pages

Glénat

15,50 €

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Scannez le code barre 9782344040164
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