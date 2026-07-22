The One Within the Villainess Tome 5

" Je vous attribuerai un rôle de choix dans la grandiose pièce de théâtre que sera la chute du prince héritier. " Suite aux manigances de Remilia, la position de Williard à la capitale se retrouve menacée, tandis qu'Elhersha, qui n'avait qu'un petit rôle dans le jeu d'origine, gagne en influence politique. Le développement d'un remède au philtre d'amour progresse également à bon rythme, et enfin, des doutes sur la condamnation de Remilia commencent à se soulever...