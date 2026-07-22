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The One Within the Villainess Tome 5

Shiraume Nazuna, Makiburo, Nazuna Shiraume

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" Je vous attribuerai un rôle de choix dans la grandiose pièce de théâtre que sera la chute du prince héritier. " Suite aux manigances de Remilia, la position de Williard à la capitale se retrouve menacée, tandis qu'Elhersha, qui n'avait qu'un petit rôle dans le jeu d'origine, gagne en influence politique. Le développement d'un remède au philtre d'amour progresse également à bon rythme, et enfin, des doutes sur la condamnation de Remilia commencent à se soulever...

Par Shiraume Nazuna, Makiburo, Nazuna Shiraume
Chez Meian Editions

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Auteur

Shiraume Nazuna, Makiburo, Nazuna Shiraume

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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The One Within the Villainess Tome 5

Shiraume Nazuna, Makiburo, Nazuna Shiraume

Paru le 22/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385032807
9782385032807
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