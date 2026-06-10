En route pour la plage

Toute la famille cochon part en vacances à la mer. C'est la toute première fois pour Lala, Chacha et Yaya, les trois enfants de la famille. Chemin faisant, ils traversent de grandes prairies, des ponts, gravissent une montagne, dorment dans une école abandonnée... avant d'arriver à la destination tant attendue. Un beau récit estival qui évoque avec fraîcheur et simplicité les émotions de la découverte, la beauté de la nature, et les premiers pas d'une aventure familiale partagée.