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En route pour la plage

Koshiro Hata, Yoriko Tsutsui

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Toute la famille cochon part en vacances à la mer. C'est la toute première fois pour Lala, Chacha et Yaya, les trois enfants de la famille. Chemin faisant, ils traversent de grandes prairies, des ponts, gravissent une montagne, dorment dans une école abandonnée... avant d'arriver à la destination tant attendue. Un beau récit estival qui évoque avec fraîcheur et simplicité les émotions de la découverte, la beauté de la nature, et les premiers pas d'une aventure familiale partagée.

Par Koshiro Hata, Yoriko Tsutsui
Chez L'Ecole des Loisirs

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Auteur

Koshiro Hata, Yoriko Tsutsui

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Ecole des loisirs

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En route pour la plage

Koshiro Hata, Yoriko Tsutsui trad. Anaïs Koechlin

Paru le 10/06/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

15,00 €

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