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Coeurs et pouvoirs en émoi

Aki Yukura

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A cause de son apparence et de son attitude, Tomoki Hoshiko est considéré comme un enfant à problème et mis à l'écart. Il n'a jamais parlé avec Hidaka Asai, son camarade de classe aux excellents résultats, mais au visage si impassible, si transparent qu'on ne sait jamais s'il est là ou non. Mais un jour, ils se retrouvent tous les deux téléportés ! Hidaka lui confie alors qu'il est un esper. Voici une histoire d'amour touchante et mystérieuse, saupoudrée d'un peu de pouvoirs psychiques, entre un cancre désabusé, mais attentionné, et un élève brillant, mais qui ne connaît rien du monde.

Par Aki Yukura
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Aki Yukura

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Coeurs et pouvoirs en émoi

Aki Yukura

Paru le 22/07/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768563
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