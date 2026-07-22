Coeurs et pouvoirs en émoi

A cause de son apparence et de son attitude, Tomoki Hoshiko est considéré comme un enfant à problème et mis à l'écart. Il n'a jamais parlé avec Hidaka Asai, son camarade de classe aux excellents résultats, mais au visage si impassible, si transparent qu'on ne sait jamais s'il est là ou non. Mais un jour, ils se retrouvent tous les deux téléportés ! Hidaka lui confie alors qu'il est un esper. Voici une histoire d'amour touchante et mystérieuse, saupoudrée d'un peu de pouvoirs psychiques, entre un cancre désabusé, mais attentionné, et un élève brillant, mais qui ne connaît rien du monde.