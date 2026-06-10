Partez à la recherche d'Anna bébé panda à travers la forêt de bambous ! Alors que Papa panda dort pasiblement, Anna bébé panda s'en va jouer toute seule à cache-cache dans la forêt. Vite ! Papa panda part à sa recherche. Ouf ! Anna est juste là, entrain de déguster un délicieux bambou ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.