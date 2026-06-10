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#Album jeunesse

Anna bébé panda

Yu-Hsuan Huang, Huang Yu-hsuan

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Partez à la recherche d'Anna bébé panda à travers la forêt de bambous ! Alors que Papa panda dort pasiblement, Anna bébé panda s'en va jouer toute seule à cache-cache dans la forêt. Vite ! Papa panda part à sa recherche. Ouf ! Anna est juste là, entrain de déguster un délicieux bambou ! Un petit récit à raconter et à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Par Yu-Hsuan Huang, Huang Yu-hsuan
Chez Casterman

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Auteur

Yu-Hsuan Huang, Huang Yu-hsuan

Editeur

Casterman

Genre

Livres à toucher

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Anna bébé panda

Yu-Hsuan Huang, Huang Yu-hsuan

Paru le 10/06/2026

12 pages

Casterman

6,95 €

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Scannez le code barre 9782203303492
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