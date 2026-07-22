The Unwanted Undead Adventurer Tome 13

Au terme de la cérémonie de succession à Hat-Haller, Lendt est conduit par Capitane et Gharb à Wisterya, la capitale du royaume de Yahlan. Là-bas, Lendt et Lorraine se déguisent pour infiltrer la guilde des aventuriers locale, notamment pour recueillir des informations sur l'invasion de vampires qui a eu lieu à Marthe. Mais ce qui les y attend est une réunion totalement inattendue avec un vieil ami, Augurey, véritable fauteur de troubles. Eux qui souhaitaient éviter les ennuis sont démasqués par la perspicacité d'Augurey, qui les pousse à participer à une quête... Pendant ce temps, à Marthe, un jeune vampire rend visite à Laura dans son manoir pour discuter de la situation actuelle des vampires, forcés à vivre en marge de la société, et tente de l'inciter à se retourner contre les humains... !