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The Unwanted Undead Adventurer Tome 13

Yu Okano, Haiji Nakasone

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Au terme de la cérémonie de succession à Hat-Haller, Lendt est conduit par Capitane et Gharb à Wisterya, la capitale du royaume de Yahlan. Là-bas, Lendt et Lorraine se déguisent pour infiltrer la guilde des aventuriers locale, notamment pour recueillir des informations sur l'invasion de vampires qui a eu lieu à Marthe. Mais ce qui les y attend est une réunion totalement inattendue avec un vieil ami, Augurey, véritable fauteur de troubles. Eux qui souhaitaient éviter les ennuis sont démasqués par la perspicacité d'Augurey, qui les pousse à participer à une quête... Pendant ce temps, à Marthe, un jeune vampire rend visite à Laura dans son manoir pour discuter de la situation actuelle des vampires, forcés à vivre en marge de la société, et tente de l'inciter à se retourner contre les humains... !

Par Yu Okano, Haiji Nakasone
Chez Meian Editions

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Auteur

Yu Okano, Haiji Nakasone

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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The Unwanted Undead Adventurer Tome 13

Yu Okano, Haiji Nakasone

Paru le 22/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782386585838
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