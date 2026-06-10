Derrière le champ

A ses 13 ans, Martin déménage avec son père à la campagne, où il peine à se faire des d'amis au village. Aussi, lorsqu'il rencontre Capucine, une voisine fantasque, il aperçoit peut-être une issue à sa solitude. Ensemble, ils vont tenter d'échapper à l'isolement et l'ennui en partant à l'aventure. " Derrière les champs prend place dans la campagne de mon enfance, synonyme de vide, d'absence et d'ennui. Une ambiance particulière, qui m'a marqué, et le récit de deux jeunes ados qui se débattent, avec leurs moyens, pour gagner l'estime des autres. " Maxence Kerloc'h