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#Roman graphique

Derrière le champ

Kerloc'h Maxence, Maxence Kerloc'h

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A ses 13 ans, Martin déménage avec son père à la campagne, où il peine à se faire des d'amis au village. Aussi, lorsqu'il rencontre Capucine, une voisine fantasque, il aperçoit peut-être une issue à sa solitude. Ensemble, ils vont tenter d'échapper à l'isolement et l'ennui en partant à l'aventure. " Derrière les champs prend place dans la campagne de mon enfance, synonyme de vide, d'absence et d'ennui. Une ambiance particulière, qui m'a marqué, et le récit de deux jeunes ados qui se débattent, avec leurs moyens, pour gagner l'estime des autres. " Maxence Kerloc'h

Par Kerloc'h Maxence, Maxence Kerloc'h
Chez Casterman

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Auteur

Kerloc'h Maxence, Maxence Kerloc'h

Editeur

Casterman

Genre

Romans graphiques

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Derrière le champ

Kerloc'h Maxence, Maxence Kerloc'h

Paru le 10/06/2026

208 pages

Casterman

22,00 €

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