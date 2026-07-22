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The Most Notorious Talker Tome 11

Jaki, Yamorichan

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Le symposium organisé par Noel sous l'égide de Sieg commence enfin, et la foule est au rendez-vous ! Malheureusement, une grande partie des Seekers qui devaient s'exprimer se retire au dernier moment... Ces désistements sont en fait dus à la présence de Johan Eisfelt, le chef du clan du Requiem de la Sirène, un homme à la réputation sinistre. Les discussions commencent finalement... Noel ne se laisse pas intimider par Johan et ses hommes, faisant montre de toute l'étendue de ses talents d'orateur. Camouflée dans la foule, Malebolge guette, un sourire malicieux aux lèvres... Le jeune Talker ne recule devant rien pour régner en maître sur les plus forts des Seekers dans ce onzième tome explosif !

Par Jaki, Yamorichan
Chez Meian Editions

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Auteur

Jaki, Yamorichan

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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The Most Notorious Talker Tome 11

Jaki, Yamorichan

Paru le 22/07/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385038052
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