Introduction à l'analyse de l'image

Qu'est-ce qu'une image ? Quel peut être son rôle, ses effets, son impact ? Comment sa " lecture " permet-elle de stimuler l'interprétation créative et la réflexion critique ? Comment son analyse peut-elle en faire un outil de connaissance ? Pour y voir clair, Martine Joly et Jessie Martin nous mettent face à de nombreux exemples - d'un tableau du Caravage à une publicité pour des vêtements masculins -, afin de maîtriser les ressorts de l'analyse des images. Car si ces dernières sont réputées pouvoir nous manipuler, c'est bien nous qui avons le pouvoir de les concevoir, de les voir, et de comprendre ce qu'elles disent de nos sociétés. Cette nouvelle édition est enrichie d'une présentation sur les images générées par l'intelligence artificielle et de nouvelles analyses. Un ouvrage essentiel pour apprendre à regarder, au-delà des images, le monde qui nous entoure.