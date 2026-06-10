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Introduction à l'analyse de l'image

Jessie Martin, Martine Joly

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Qu'est-ce qu'une image ? Quel peut être son rôle, ses effets, son impact ? Comment sa " lecture " permet-elle de stimuler l'interprétation créative et la réflexion critique ? Comment son analyse peut-elle en faire un outil de connaissance ? Pour y voir clair, Martine Joly et Jessie Martin nous mettent face à de nombreux exemples - d'un tableau du Caravage à une publicité pour des vêtements masculins -, afin de maîtriser les ressorts de l'analyse des images. Car si ces dernières sont réputées pouvoir nous manipuler, c'est bien nous qui avons le pouvoir de les concevoir, de les voir, et de comprendre ce qu'elles disent de nos sociétés. Cette nouvelle édition est enrichie d'une présentation sur les images générées par l'intelligence artificielle et de nouvelles analyses. Un ouvrage essentiel pour apprendre à regarder, au-delà des images, le monde qui nous entoure.

Par Jessie Martin, Martine Joly
Chez Armand Colin

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Auteur

Jessie Martin, Martine Joly

Editeur

Armand Colin

Genre

Essais

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Introduction à l'analyse de l'image

Jessie Martin, Martine Joly

Paru le 10/06/2026

160 pages

Armand Colin

15,00 €

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Scannez le code barre 9782200644161
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