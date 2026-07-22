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The Insatiable Demon's Sacrificial Bride Tome 1

Uno Miyazaki

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Sayo, la fille de la famille Sakata, n'a connu que l'adversité. Le malheur s'abat sans relâche sur les siens, les précipitant dans une lente mais inévitable chute. Un jour, faussement accusé d'un crime, son père est envoyé travailler à la mine et la demeure familiale leur est arrachée. Dépossédée de tout, Sayo est contrainte de quitter son foyer pour entrer au service du seigneur Shiokawa. Mais à peine arrivée, elle est conduite dans les appartements du maître des lieux, où elle devient la cible d'une agression. Elle se défend de toutes ses forces, mais en guise de représailles, il lui tranche les cheveux et la menace de sa lame. Avec une détermination farouche, elle rejette l'autorité de son agresseur. C'est alors qu'apparaît un homme à la beauté envoûtante, à la peau ambrée et aux yeux d'or...

Par Uno Miyazaki
Chez Teen's love

|

Auteur

Uno Miyazaki

Editeur

Teen's love

Genre

Ecchi/érotique

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The Insatiable Demon's Sacrificial Bride Tome 1

Uno Miyazaki

Paru le 22/07/2026

196 pages

Teen's love

7,95 €

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Scannez le code barre 9782488156400
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