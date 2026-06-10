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#Roman francophone

Juste un chagrin d'amour

Elodie Wallace

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A trente-huit ans, L. prend une grande décision : s'enfuir des urgences psy où elle vient d'atterrir. Mais elle est vite rattrapée par les hommes en blouse blanche et son envie de se foutre en l'air. Dix mois plus tôt, pourtant, L. démarrait le tournage de sa vie, le premier d'une longue série, elle en était certaine. Dix mois plus tôt, pourtant, l'enthousiasme coulait dans ses veines, sa carrière prenait enfin forme et tous ses rêves avec. Que s'est-il passé pour en arriver là, où personne ne veut être, dans cette chambre sans verrou ni fenêtre ? A quel moment a-t-elle franchi la ligne fatidique, celle qui sépare les gens normaux de tous les autres ? Elodie Wallace nous livre un premier roman vertigineux, où l'humour s'invite même dans les pages les plus sombres, où l'on s'attache aux fêlures et aux incertitudes, aux petits combats autant qu'aux grandes victoires. Et l'on se demande bien, finalement, de quel côté de la folie il est plus juste de se trouver.

Par Elodie Wallace
Chez Flammarion

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Auteur

Elodie Wallace

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Juste un chagrin d'amour

Elodie Wallace

Paru le 10/06/2026

320 pages

Flammarion

20,90 €

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Scannez le code barre 9782080498731
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