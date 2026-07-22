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En attendant de tes nouvelles

Sukeyama

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J'ai d'abord vu ses yeux gris, puis j'ai senti son baiser qui m'attirait contre ses lèvres. C'était comme si le monde allait tout à coup se renverser. Une lettre à la main, Rui rend une visite surprise à Rio, qui ignore tout de cet inconnu. " Je me demandais si tu étais encore en train de pleurer tout seul dans ton coin ", explique Rui en caressant son visage comme pour essuyer ses larmes. Rio, déconcerté par la présence de Rui et son caractère trop direct, l'accepte pourtant et réalise que le jeune homme est une présence salvatrice à ses côtés. Il commence même à l'aimer...

Par Sukeyama
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Sukeyama

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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En attendant de tes nouvelles

Sukeyama

Paru le 22/07/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782382768648
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