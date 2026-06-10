Pour chaque pays : -Un descriptif du milieu naturel -La fiche d'identité du pays : superficie, population, capitale, nature de l'Etat et du gouvernement, organisation politique et administrative, langues, monnaie -Des données démographiques : densité, population urbaine, structure par âge, natalité, mortalité, espérance de vie ; -Des données économiques : RNB, croissance, inflation, structure de la population active, structure du PIB, chômage, tourisme, commerce extérieur, défense, niveau de vie ; -Des repères historiques. Des données et des cartes actualisées 196 fiches-pays enrichies de très nombreuses données statistiques ; un planisphère politique ; 153 cartes géographiques des pays du monde ; 34 planisphères thématiques ; 60 graphiques ; les cartes des Régions de la France réorganisées selon la nouvelle réforme territoriale et 15 cartes de l'outre-mer ; 8 cartes des continents et des grandes régions géographiques ; un planisphère des fuseaux horaires ; un glossaire des principales notions utilisées ; un index de 32 pages et de 15 000 entrées. L'Atlas socio-économique des pays du monde sera utile à tous ceux, adultes, élèves, étudiants, qui ont besoin de retrouver rapidement les données essentielles - géographiques et économiques, mais aussi historiques - sur chaque pays du monde.