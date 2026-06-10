Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Atlas socio-économique des pays du monde

Larousse, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour chaque pays : -Un descriptif du milieu naturel -La fiche d'identité du pays : superficie, population, capitale, nature de l'Etat et du gouvernement, organisation politique et administrative, langues, monnaie -Des données démographiques : densité, population urbaine, structure par âge, natalité, mortalité, espérance de vie ; -Des données économiques : RNB, croissance, inflation, structure de la population active, structure du PIB, chômage, tourisme, commerce extérieur, défense, niveau de vie ; -Des repères historiques. Des données et des cartes actualisées 196 fiches-pays enrichies de très nombreuses données statistiques ; un planisphère politique ; 153 cartes géographiques des pays du monde ; 34 planisphères thématiques ; 60 graphiques ; les cartes des Régions de la France réorganisées selon la nouvelle réforme territoriale et 15 cartes de l'outre-mer ; 8 cartes des continents et des grandes régions géographiques ; un planisphère des fuseaux horaires ; un glossaire des principales notions utilisées ; un index de 32 pages et de 15 000 entrées. L'Atlas socio-économique des pays du monde sera utile à tous ceux, adultes, élèves, étudiants, qui ont besoin de retrouver rapidement les données essentielles - géographiques et économiques, mais aussi historiques - sur chaque pays du monde.

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Atlas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Atlas socio-économique des pays du monde par Larousse, Xxx

Commenter ce livre

 

Atlas socio-économique des pays du monde

Larousse, Xxx

Paru le 10/06/2026

352 pages

Larousse

17,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036068841
9782036068841
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.