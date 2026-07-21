Les Dark Skulls

Adolescente, Isabella adorait espionner les amis de son frère. Trois bikers charismatiques dont elle ne parvenait jamais à détacher le regard. Quelques années plus tard, pour sa protection, Shane l'envoie au sein des Dark Skulls, un MC dirigé par un triumvirat redoutable : Vlad, intense, le regard profond, le chef par excellence... Dorian, capable de tuer de mille et une façons différentes, dépourvu de sentiment... Samaël, qui tempère cette sauvagerie par sa douceur et sa gentillesse. Trois amis liés par des secrets, la douleur et la trahison. Trois hommes dangereux qui ne laissent personne entrer dans leur monde. Comment vont-ils réagir à l'arrivée d'Isabella ? Et surtout... Isabella pourra-t-elle accepter l'impensable ? Qu'elle a développé des sentiments pour les trois hommes. Et que cette histoire est tout... sauf conventionnelle.