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Vaiana, la légende du bout du monde

Alexandre Karam

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Balade-toi sur les magnifiques plages de Motunui avec Vaiana et embarque sur la trace des navigateurs du Pacifique. Retrouve 10 coloriages mystères inédits de plus consacrés à Vaiana 2 dans cette nouvelle édition. Tiana, Maui, Hei Hei, mais aussi Simea, Loto ou Moni... tous tes personnages favoris sont présents. Colorie les cases en suivant les codes couleurs et découvre des scènes inédites. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, marqueurs à base d'eau ou marqueurs acryliques2 - COLORIE LES NUMEROS selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration Disney ! 3 - PROFITE d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 50 PAGES DE COLORIAGES MYSTERES - pour des heures de divertissementGRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnagesPAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordementUN CADEAU PARFAIT - pour les fans de Disney de tous âges

Par Alexandre Karam
Chez Hachette

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Auteur

Alexandre Karam

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

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Vaiana, la légende du bout du monde

Alexandre Karam

Paru le 10/06/2026

128 pages

Hachette

14,95 €

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