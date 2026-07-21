Vous allez aimer réussir votre bac de français ! Ce guide s'adresse aux lycéens de Première pour une réussite sereine à l'épreuve anticipée de français. Structuré en trois volets - l'histoire littéraire, la maîtrise de l'écrit (commentaire, dissertation) et de l'oral - il offre des méthodologies synthétiques, des exemples, des astuces de préparation accompagnées de cartes mentales pour mémoriser l'essentiel. Synthétique et visuel, ce guide deviendra pour le quotidien des élèves une référence pratique où ils trouveront des réponses concrètes pour travailler au fur et à mesure tout au long de l'année, jusqu'aux échéances de l'EAF. Il favorisera ainsi une approche efficace et confiante face aux enjeux majeurs : une analyse fine des textes littéraires pour le commentaire, une argumentation structurée pour la dissertation et une expression claire et engageante pour l'épreuve orale. Cécile Cathelin, professeure certifiée de Lettres Modernes depuis 25 ans dans l'académie d'Orléans-Tours, est l'auteure d'ouvrages pédagogiques et la créatrice de podcasts via sa plateforme Clapotee qui ont pour but d'accompagner les lycéens dans leur préparation des deux épreuves anticipées de français. Antony Soron, maître de conférences HDR et formateur agrégé de lettres à l'INSPE Paris-Sorbonne Université, est spécialiste de la formation des professeurs de lettres, rédacteur d'articles et de séquences pédagogiques, chercheur en littératures francophones. A quatre mains, ils écrivent aussi des articles et des guides pratiques pour aider les professeurs dans leurs pratiques pédagogiques. Ils se définissent comme des pragmaticiens. A ce titre, ils aspirent à concevoir des ouvrages synthétiques et pratiques accessibles aux élèves de lycée et utiles pour les professeurs.