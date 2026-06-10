Bien avant le Tarot, il y eut le jeu des triomphes, 22 figures qui ont bouleversé l'univers des cartes. Créées pour initier les jeunes souverains à l'art de gouverner, elles sont aujourd'hui des symboles universels de sagesse et de mystère. Ce coffret vous invite à explorer 82 cartes uniques - les 78 arcanes du Tarot de Marseille - revisités avec un styles audacieux inspiré du graffiti et du tatouage. - 4 arcanes oubliés - les quatre vertus : Prudence, Charité, Foi et Espérance, pour enrichir vos tirages et révéler des horizons insoupçonnés. Que vous soyez curieux, joueur ou passsioné de divination, ce jeu emblématique vous ouvre les portes d'un voyage intemporel.