Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Jeu des triomphes

Guillaume Mottier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien avant le Tarot, il y eut le jeu des triomphes, 22 figures qui ont bouleversé l'univers des cartes. Créées pour initier les jeunes souverains à l'art de gouverner, elles sont aujourd'hui des symboles universels de sagesse et de mystère. Ce coffret vous invite à explorer 82 cartes uniques - les 78 arcanes du Tarot de Marseille - revisités avec un styles audacieux inspiré du graffiti et du tatouage. - 4 arcanes oubliés - les quatre vertus : Prudence, Charité, Foi et Espérance, pour enrichir vos tirages et révéler des horizons insoupçonnés. Que vous soyez curieux, joueur ou passsioné de divination, ce jeu emblématique vous ouvre les portes d'un voyage intemporel.

Par Guillaume Mottier
Chez Hachette

|

Auteur

Guillaume Mottier

Editeur

Hachette

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeu des triomphes par Guillaume Mottier

Commenter ce livre

 

Jeu des triomphes

Guillaume Mottier

Paru le 10/06/2026

82 pages

Hachette

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017370468
9782017370468
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.