En quoi consiste la comptabilité ? En quoi consiste le contrôle de gestion ? Comment faire l'analyse des coûts et des marges ? Comment utiliser l'activity-based costing/management (abc/m) pour piloter les coûts ? Comment construire un budget ? Comment construire un outil de mesure des performances (tableau de bord et balanced scorecard) ? Comment déterminer un prix de cession interne ? ... Autant de questions auxquelles cette initiation au contrôle de gestion tente de répondre par une approche synthétique et didactique de la matière. Conçu comme un véritable guide pratique permettant l'acquisition des notions fondamentales, cet ouvrage propose plus de 60 fiches et une série d'exercices corrigés afin de s'entraîner et vérifier ses connaissances. Cette 2e édition, revue et augmentée, prend en compte les outils et les nouvelles pratiques de l'Agilité et l'Intelligence Artificielle. Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Licence de Gestion, aux étudiants en Ecoles de commerce, aux étudiants préparant le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et aux professionnels. Biographies : Pierre-Laurent Bescos est professeur au groupe EDHEC à Nice et consultant associé au cabinet Creatis Consultants. Karim Charaf est enseignant-chercheur au Groupe ISCAE (Maroc), responsable du Mastère Spécialisé Contrôle de Gestion Audit et Comptabilité de l'ISCAE Casablanca.