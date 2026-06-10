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#Bande dessinée jeunesse

Best Summer Ever

Jessica Cunsolo

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Pour Olivia et Jenna, cousines et meilleures amies, l'été avant le départ à l'université est le moment parfait pour se retrouver dans la maison familiale au bord du lac. Mais ce qui s'annonçait comme le meilleur été de leur vie pourrait bien devenir le pire : Jenna apprend que son père s'apprête à vendre cette maison si chère à son coeur, tandis qu'Olivia découvre que son petit ami avec qui elle devait emménager à la rentrée la trompe. Alors que leurs mondes vacillent, Olivia et Jenna n'ont qu'une seule certitude : cet été va tout changer.

Par Jessica Cunsolo
Chez Hachette

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Auteur

Jessica Cunsolo

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

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Best Summer Ever

Jessica Cunsolo trad. Sophie Dubus

Paru le 10/06/2026

400 pages

Hachette

19,00 €

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Scannez le code barre 9782017343561
9782017343561
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