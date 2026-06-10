Best Summer Ever

Pour Olivia et Jenna, cousines et meilleures amies, l'été avant le départ à l'université est le moment parfait pour se retrouver dans la maison familiale au bord du lac. Mais ce qui s'annonçait comme le meilleur été de leur vie pourrait bien devenir le pire : Jenna apprend que son père s'apprête à vendre cette maison si chère à son coeur, tandis qu'Olivia découvre que son petit ami avec qui elle devait emménager à la rentrée la trompe. Alors que leurs mondes vacillent, Olivia et Jenna n'ont qu'une seule certitude : cet été va tout changer.