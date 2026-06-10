Bienvenue dans le monde des konbini, ces supérettes japonaises qui font battre le coeur du pays 24 h/24. Ici, on ne vient pas seulement pour faire ses courses : on vient vivre une expérience unique, entre snacks emblématiques et produits qui font le buzz. Onigiri savoureux aux multiples saveurs, karaage croustillant, nikuman et autres korokke, bento généreux et étonnants sobapan, curry réconfortants, ramen fumants et desserts irrésistibles allant du sando aux plus traditionnels dorayaki... Ce livre célèbre les recettes emblématiques des konbini et vous invite à les recréer chez vous. Découvrez les secrets de ces produits iconiques, leur histoire et leur rôle dans la culture japonaise. Un hommage gourmand à Lawson, 7-Eleven et FamilyMart, pour tous ceux qui rêvent d'un Japon à portée de main.