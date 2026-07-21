L'essentiel du droit des personnes

Cet ouvrage, composé de quarante-deux fiches, organisées en sept chapitres et complétées de questionnaires à choix multiples, a pour ambition de donner une vision d'ensemble du droit des personnes. Son étude est ici fondée sur l'analyse des textes et de la jurisprudence. L'ouvrage examine successivement les notions de personne physique et personne morale en mettant l'accent sur les aspects juridiques, en cherchant à en souligner le prisme historique ou politique et en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de Droit. Biographie : Géraldine Delavaquerie est chargée d'enseignement à l'Université de Caen.