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L'essentiel du droit des personnes

Géraldine Delavaquerie

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Cet ouvrage, composé de quarante-deux fiches, organisées en sept chapitres et complétées de questionnaires à choix multiples, a pour ambition de donner une vision d'ensemble du droit des personnes. Son étude est ici fondée sur l'analyse des textes et de la jurisprudence. L'ouvrage examine successivement les notions de personne physique et personne morale en mettant l'accent sur les aspects juridiques, en cherchant à en souligner le prisme historique ou politique et en s'attachant toujours à en donner une présentation claire et accessible. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence de Droit. Biographie : Géraldine Delavaquerie est chargée d'enseignement à l'Université de Caen.

Par Géraldine Delavaquerie
Chez Ellipses

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Auteur

Géraldine Delavaquerie

Editeur

Ellipses

Genre

Droit des personnes

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L'essentiel du droit des personnes

Géraldine Delavaquerie

Paru le 21/07/2026

332 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340117594
9782340117594
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