Compta à bloc

Vous êtes étudiant et vous souhaitez : - maîtriser les notions essentielles decomptabilité générale, - vous entraîner grâce à des exercices corrigés, - vous perfectionner pour réussir vos examens. Vous êtes créateur d'entreprise et vous voulez : - savoir enregistrer les opérations courantes et non courantes de votre entreprise, - apprendre à établir un bilan et un compte de résultat, - comprendre les mécanismes de formation et d'affectation des bénéfices. Ce livre est fait pour vous ! Vous y trouverez : - 30 fiches de cours expliquant les notions essentielles, - 30 exercices inspirés d'exemples réels, - des corrigés détaillés, - 1 cas de synthèse corrigé, - la liste des principaux comptes utilisés, - des modèles de bilan et de compte de résultat. Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Licence de Gestion, en BTS, en BUT, en écoles de commerce et en DCG ainsi qu'aux professionnels. Biographie : Imène Besbès, docteur en Sciences de Gestion, est enseignante formatrice en comptabilité et finance d'entreprise.