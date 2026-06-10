Zashisu Tome 2

Suzuki, un ancien camarade de Kai Yamauchi, a été assassiné, et son meurtre est décrit dans les moindres détails dans un mystérieux manuscrit intitulé "Zashisu" . Son auteur semble être lui aussi un ancien camarade de Kai, Haruto Saeki, le souffre-douleur de leur classe au collège. Tout porte donc à croire qu'il est le meurtrier, mais Kai a des doutes. Et pour cause : il a renversé Haruto en voiture un an plus tôt, alors que le garçon tentait de fuir ses anciens bourreaux. Et ces derniers n'ont pas hésité à enterrer ensuite sa dépouille en cachette. De retour sur les lieux, Kai découvre cependant que le corps a disparu. Rongé par la culpabilité et la peur d'être le prochain sur la liste, le jeune homme décide de mener l'enquête...