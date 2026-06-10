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Zashisu Tome 2

Masanori Morita

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Suzuki, un ancien camarade de Kai Yamauchi, a été assassiné, et son meurtre est décrit dans les moindres détails dans un mystérieux manuscrit intitulé "Zashisu" . Son auteur semble être lui aussi un ancien camarade de Kai, Haruto Saeki, le souffre-douleur de leur classe au collège. Tout porte donc à croire qu'il est le meurtrier, mais Kai a des doutes. Et pour cause : il a renversé Haruto en voiture un an plus tôt, alors que le garçon tentait de fuir ses anciens bourreaux. Et ces derniers n'ont pas hésité à enterrer ensuite sa dépouille en cachette. De retour sur les lieux, Kai découvre cependant que le corps a disparu. Rongé par la culpabilité et la peur d'être le prochain sur la liste, le jeune homme décide de mener l'enquête...

Par Masanori Morita
Chez Pika Edition

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Auteur

Masanori Morita

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

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Zashisu Tome 2

Masanori Morita trad. Damien Guinois

Paru le 10/06/2026

178 pages

Pika Edition

7,95 €

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Scannez le code barre 9791043307577
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