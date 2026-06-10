Blue Lock - Episode Nagi Tome 8

Le prochain adversaire de Nagi est la sélection mondiale. En s'abandonnant à l'ardeur bouillonnante qui l'anime, le petit génie se jette corps et âme dans l'affrontement face à des joueurs d'un niveau hors normes ! De son côté, Reo est toujours engagé dans le tournoi des rivaux. Réussira-t-il à ne pas se laisser engloutir par l'individualisme de Shidô et à trouver la "couleur" qui définira son propre football ? Vient alors l'heure des retrouvailles. Nagi et Reo parviendront-ils à se transmettre ce qu'ils ont sur le coeur ? C'est dans la solitude que chacun a fait naître quelque chose d'inédit en lui. Quelle forme prendra alors leur duo quand leurs trajectoires se rejoindront à nouveau ? En exclusivité dans ce tome : L'histoire inédite "Episode Omotesando".