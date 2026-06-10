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Blue Lock - Episode Nagi Tome 8

Muneyuki Kaneshiro, Kōta Sannomiya, Yusuke Nomura

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Le prochain adversaire de Nagi est la sélection mondiale. En s'abandonnant à l'ardeur bouillonnante qui l'anime, le petit génie se jette corps et âme dans l'affrontement face à des joueurs d'un niveau hors normes ! De son côté, Reo est toujours engagé dans le tournoi des rivaux. Réussira-t-il à ne pas se laisser engloutir par l'individualisme de Shidô et à trouver la "couleur" qui définira son propre football ? Vient alors l'heure des retrouvailles. Nagi et Reo parviendront-ils à se transmettre ce qu'ils ont sur le coeur ? C'est dans la solitude que chacun a fait naître quelque chose d'inédit en lui. Quelle forme prendra alors leur duo quand leurs trajectoires se rejoindront à nouveau ? En exclusivité dans ce tome : L'histoire inédite "Episode Omotesando".

Par Muneyuki Kaneshiro, Kōta Sannomiya, Yusuke Nomura
Chez Pika Edition

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Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Kōta Sannomiya, Yusuke Nomura

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Blue Lock - Episode Nagi Tome 8

Muneyuki Kaneshiro, Kōta Sannomiya, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 10/06/2026

208 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306655
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