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Free Quest Tome 3

Reno Lemaire, Néo

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Tous à Metal City ! Théna et Free découvrent pour la première fois une grande ville : entre émerveillements, égarements et dangers, les deux jeunes gens finissent non sans mal par trouver l'appartement de Mô. Une amie à elle, Regina, les prend sous son aile... Pendant ce temps, Pallas le fauve veut demander audience au Seigneur du fer pour comprendre ses récents agissements. Après une entrée fracassante dans le palais surplombant le royaume de métal, il fait face à un vil ennemi... et à une vieille amie. Un manga événement imaginé par Reno Lemaire et dessiné par Néo !

Par Reno Lemaire, Néo
Chez Pika Edition

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Auteur

Reno Lemaire, Néo

Editeur

Pika Edition

Genre

Global Manga/type mixte

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Free Quest Tome 3

Reno Lemaire, Néo

Paru le 10/06/2026

216 pages

Pika Edition

7,95 €

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