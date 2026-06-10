Free Quest Tome 3

Tous à Metal City ! Théna et Free découvrent pour la première fois une grande ville : entre émerveillements, égarements et dangers, les deux jeunes gens finissent non sans mal par trouver l'appartement de Mô. Une amie à elle, Regina, les prend sous son aile... Pendant ce temps, Pallas le fauve veut demander audience au Seigneur du fer pour comprendre ses récents agissements. Après une entrée fracassante dans le palais surplombant le royaume de métal, il fait face à un vil ennemi... et à une vieille amie. Un manga événement imaginé par Reno Lemaire et dessiné par Néo !