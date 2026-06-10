Fallen court

Sang versé... Sang dû. . ". Vous allez souhaiter que ce conte cruel et torride ne se termine jamais. " The Sun Cate pensait connaître les ténèbres. Infirmière aux urgences, elle a vu le pire de l'humanité. Mais rien - ni le sang ni la violence ou le désespoir - n'aurait pu la préparer au monde souterrain des faes. Un royaume où la beauté est une arme, le désir, un piège, et où tout mortel qui s'en éloigne trop ne revient jamais. Il s'en est fallu de peu que ce soit son cas. Jusqu'à ce que Lachlan Gage, enveloppé d'ombres, impitoyable et craint, y compris par ses pairs, l'enchaîne à lui par un pacte mortel. Le prince de La Nouvelle-Orléans et roi de la Cour des Limbes est, pour Cate, sa malédiction et son salut. Traqué par la Chasse Sauvage alors que les guerres grondent entre les cours faes, même la protection qu'il lui apporte pourrait ne pas suffire à la sauver. Car Cate est plus qu'une simple mortelle récalcitrante. Elle est recherchée. Convoitée. Et le prince de la Cour des Reliques est prêt à tout pour la faire sienne. Il n'existe qu'une seule chose plus dangereuse que le fae prêt à tuer pour elle. Le fae prêt à mourir pour elle. Or Lachlan Gage n'a jamais été du genre à perdre.