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#Essais

Relations internationales

Bénédicte Beauchesne

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Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours administratifs ou d'entrée dans les grandes écoles, une licence ou un master en droit, en sciences politiques ou en sciences économiques, cet ouvrage s'adresse également à tous ceux qui s'intéressent à la politique internationale et au droit international. Cet ouvrage propose : - Une synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables aux relations internationales, - Des points sur l'actualité la plus récente, - 21 fiches présentant les grands enjeux des relations internationales et de chaque région, - Un questionnaire à choix multiple (QCM) composé de plus de 400 questions en fin d'ouvrage.

Par Bénédicte Beauchesne
Chez Ellipses

|

Auteur

Bénédicte Beauchesne

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Relations internationales

Bénédicte Beauchesne

Paru le 21/07/2026

528 pages

Ellipses

25,00 €

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Scannez le code barre 9782340117778
9782340117778
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