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Le premier amour de Nezumi Tome 3

Riku Ooseto

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Ayant relevé le défi lancé par le clan, Ao a sauvé sa peau et est désormais tueur à gages aux côtés de Nezumi. Au cours d'une mission, il rencontre Meshia, une jeune fille issue d'un clan ennemi, qui finit par le kidnapper. Privée de son amoureux, Nezumi décide alors de s'infiltrer seule dans le QG des ravisseurs... où l'attendent une soixantaine de yakuzas. Riku Ooseto est un jeune artiste qui a débuté en 2022 avec Eimugai, une série en quatre volumes. L'année suivante, il se lance dans la sérialisation du Premier amour de Nezumi. A travers ses récits, l'auteur propose des histoires souvent choquantes, brutales et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il cherche à représenter une réalité sombre. Dans son second manga, la confrontation entre une vie guidée par le crime et un premier amour naissant met en lumière les extrêmes de l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages, Riku Ooseto confronte ses héros au pire de l'être humain pour révéler une face sombre de la société.

Par Riku Ooseto
Chez Panini comics

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Auteur

Riku Ooseto

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Le premier amour de Nezumi Tome 3

Riku Ooseto

Paru le 10/06/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039145442
9791039145442
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