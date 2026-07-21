Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Thèmes sanitaires et sociaux

Nicolas Brault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage dresse un panorama complet des problèmes sanitaires et sociaux de la France actuelle. Il se veut aussi exhaustif qu'objectif sur ces questions, qui sont d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays et pour celui de son fameux modèle social, aussi critiqué à l'intérieur qu'envié à l'extérieur. Il présente : - Les principaux faits de l'actualité sanitaire et sociale sous la forme de 10 thèmes, divisés eux-mêmes en 40 chapitres, - Des fiches claires, concises et complètes, - Un état des lieux de la situation actuelle pour chaque thème, les différentes évolutions du problème, les chiffres-clés et les faits essentiels à retenir, - Des séries de QCM pour tester les connaissances acquises.

Par Nicolas Brault
Chez Ellipses

|

Auteur

Nicolas Brault

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Thèmes sanitaires et sociaux par Nicolas Brault

Commenter ce livre

 

Thèmes sanitaires et sociaux

Nicolas Brault

Paru le 21/07/2026

368 pages

Ellipses

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340117761
9782340117761
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Le Manuscrit trouvé à Saragosse à l’épreuve des archives Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.