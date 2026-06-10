Le secret d'Aiko Tome 8

Aiko essaie d'accepter Yûka et de croire en l'amour de Léo... mais le doute la ronge. De son côté, Yûka refuse de se résigner. La Saint-Valentin approche à grands pas et promet son lot de rebondissements. Comment Aiko va-t-elle réagir ? Léo saura-t-il en tirer parti ? Le Secret d'Aiko revient dans une toute nouvelle édition, redonnant à cette série la place qu'elle mérite ! Aux commandes, la talentueuse KAORI (mangaka aguerrie dans l'art de la romance), nous livre une histoire où la frontière entre rivalité et amour devient floue. Pour triompher de son ennemi juré, Aiko se fait passer pour une autre, avec l'intention de le piéger au bon moment. Mais au-delà de cette supercherie, ce manga équilibre habilement tranche de vie, romance et drame, rappelant combien il est essentiel de voir au-delà des apparences et des querelles passées.