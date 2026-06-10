Battleworld, le monde créé par le Beyonder puis recréé par le Docteur Fatalis, renaît de ses cendres pour accueillir des héros du multivers. Mais cette fois, qui est à l'origine de cette planète et dans quel but ? Et que vient faire le Maestro dans tout cela ? Lors des deux premières ""Guerres Secrètes"", les héros Marvel évoluaient dans un monde entièrement créé par une entité surpuissante. Cette mini-série complète propose une nouvelle version de cet univers, avec son lot de surprises, notamment l'apparition de personnages de l'univers CrossGen.