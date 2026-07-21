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#Essais

Droit public

Julien Sorin, David Terme, Guillaume Thobaty

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Les auteurs du présent ouvrage ont souhaité rendre compte de la dynamique qui caractérise aujourd'hui le droit public : si sa finalité demeure la satisfaction de l'intérêt général, ses sources se multiplient et les techniques mises en oeuvre par l'administration se diversifient. Cet ouvrage présente donc dans chaque chapitre : - L'historique du thème traité, - Les connaissances de base s'y rapportant, - Le bilan de l'actualité, qui présente les évolutions les plus récentes et les interrogations qu'elles suscitent, - Les perspectives qui permettent d'approfondir la réflexion. Le lecteur dispose ainsi d'un ouvrage dont la clarté de l'exposé et l'actualisation ont fait l'objet d'une attention particulière et qui lui offre les outils nécessaires au développement de sa réflexion.

Par Julien Sorin, David Terme, Guillaume Thobaty
Chez Ellipses

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Auteur

Julien Sorin, David Terme, Guillaume Thobaty

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Droit public

Julien Sorin, David Terme, Guillaume Thobaty

Paru le 21/07/2026

592 pages

Ellipses

25,00 €

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Scannez le code barre 9782340117716
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