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Thèmes essentiels d'actualité

Julien Sorin

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Les principaux thèmes d'actualité des domaines clés des concours (culture générale, questions sociales, économie, relations internationales) sont présentés sous forme de fiches pour faire le point et se préparer aux concours. Chaque thème est développé selon une méthode bien structurée proposant : - présentation du thème et de ses enjeux ; - historique regroupant les grandes dates à connaître ; - les connaissances de base présentant une analyse claire ; - le bilan de l'actualité exposant le thème dans son contexte le plus proche et précisant toutes ses évolutions actuelles ; - les perspectives développant la réflexion sur l'avenir et les évolutions possibles du sujet. L'ouvrage, rédigé par une équipe de spécialistes dans chaque discipline, est un outil indispensable pour la préparation des épreuves écrites et orales.

Par Julien Sorin
Chez Ellipses

|

Auteur

Julien Sorin

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Thèmes essentiels d'actualité

Julien Sorin

Paru le 21/07/2026

688 pages

Ellipses

28,00 €

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