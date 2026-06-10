Petit Ours Brun voyage en train

Une première expérience en train avec Petit Ours Brun Petit Ours Brun découvre le plaisir du train : admirer le paysage, dessiner... Une histoire inédite qui accompagne les tout-petits avec douceur dans la découverte de ce nouveau moyen de transport. Un format fait pour les petites mains Souple, léger et maniable, ce livre de poche se glisse facilement dans un sac. Parfait pour des lectures à la maison ou en déplacement, il suit l'enfant partout. Des histoires au quotidien pour les enfants La collection Mon petit poche accompagne les tout-petits dans leurs découvertes et apprentissages.