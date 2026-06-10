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#Album jeunesse

Petit Ours Brun voyage en train

Marie Aubinais, Danièle Bour

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Une première expérience en train avec Petit Ours Brun Petit Ours Brun découvre le plaisir du train : admirer le paysage, dessiner... Une histoire inédite qui accompagne les tout-petits avec douceur dans la découverte de ce nouveau moyen de transport. Un format fait pour les petites mains Souple, léger et maniable, ce livre de poche se glisse facilement dans un sac. Parfait pour des lectures à la maison ou en déplacement, il suit l'enfant partout. Des histoires au quotidien pour les enfants La collection Mon petit poche accompagne les tout-petits dans leurs découvertes et apprentissages.

Par Marie Aubinais, Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Marie Aubinais, Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

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Petit Ours Brun voyage en train

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 10/06/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

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Scannez le code barre 9791036388897
9791036388897
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