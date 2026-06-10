Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Electra et le renard à neuf queues

Lauren Magaziner, Mirelle Ortega

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand la magie rencontre le courage Dans Electra et le renard à neuf queues, le troisième tome de la série Animaux légendaires, l'heure est venue pour Electra de découvrir son animal mythique. Mais comment avancer quand on doute de tout... et surtout de soi ? Heureusement, cette fillette un peu craintive va croiser la route d'un renard magique, aussi mystérieux qu'insaisissable. Une aventure pleine de rebondissements, dans un univers enchanteur où chaque choix peut changer son destin. Une quête palpitante dans un monde magique Cette série s'adresse aux jeunes lecteurs dès 8 ans, en quête de magie, d'amitié et de frissons. Chaque tome met à l'honneur un nouveau duo légendaire - ici, Electra et son renard à neuf queues - et mêle avec justesse monstres mythologiques, pouvoirs ancestraux et émotions d'enfants. Illustré avec poésie par Mirelle Ortega, ce roman offre une vraie respiration entre suspense et douceur. Apprendre à se faire confiance... et à faire équipe Electra, comme ses amies, découvre que sauver un monde magique, c'est aussi apprendre à s'écouter, à faire confiance et à affronter ses peurs. Une lecture pleine d'élan, qui valorise la solidarité, la différence et la force intérieure. Une série déjà installée, par l'autrice des Nouveaux Détectives.

Par Lauren Magaziner, Mirelle Ortega
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Lauren Magaziner, Mirelle Ortega

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Electra et le renard à neuf queues par Lauren Magaziner, Mirelle Ortega

Commenter ce livre

 

Electra et le renard à neuf queues

Lauren Magaziner, Mirelle Ortega trad. Vanessa Rubio-Barreau

Paru le 10/06/2026

144 pages

Bayard jeunesse

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036349836
9791036349836
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.