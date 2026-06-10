Quand la magie rencontre le courage Dans Electra et le renard à neuf queues, le troisième tome de la série Animaux légendaires, l'heure est venue pour Electra de découvrir son animal mythique. Mais comment avancer quand on doute de tout... et surtout de soi ? Heureusement, cette fillette un peu craintive va croiser la route d'un renard magique, aussi mystérieux qu'insaisissable. Une aventure pleine de rebondissements, dans un univers enchanteur où chaque choix peut changer son destin. Une quête palpitante dans un monde magique Cette série s'adresse aux jeunes lecteurs dès 8 ans, en quête de magie, d'amitié et de frissons. Chaque tome met à l'honneur un nouveau duo légendaire - ici, Electra et son renard à neuf queues - et mêle avec justesse monstres mythologiques, pouvoirs ancestraux et émotions d'enfants. Illustré avec poésie par Mirelle Ortega, ce roman offre une vraie respiration entre suspense et douceur. Apprendre à se faire confiance... et à faire équipe Electra, comme ses amies, découvre que sauver un monde magique, c'est aussi apprendre à s'écouter, à faire confiance et à affronter ses peurs. Une lecture pleine d'élan, qui valorise la solidarité, la différence et la force intérieure. Une série déjà installée, par l'autrice des Nouveaux Détectives.