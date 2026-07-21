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Culture générale

Louis Dubost

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Les éléments d'actualité des dernières années constituent un facteur déterminant dans les épreuves de culture générale, notamment dans le cadre des différents concours de la fonction publique, des écoles de commerce et des IEP. L'objectif de cet ouvrage, et de la collection à laquelle il appartient, est donc de proposer un ensemble de fiches thématiques portant sur des sujets traités à partir de leur actualité : - Les questions sont présentées sous forme d'une synthèse théorique - Des développements d'actualité viennent les renforcer. Ces fiches s'adressent à tous ceux qui souhaitent préparer les concours administratifs de catégorie A et B de la Fonction publique, ainsi qu'aux étudiants en cours de scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles ou des instituts d'études politiques.

Par Louis Dubost
Chez Ellipses

|

Auteur

Louis Dubost

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Culture générale

Louis Dubost

Paru le 21/07/2026

272 pages

Ellipses

25,00 €

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