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Les Montagnes hallucinées

Howard philips Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft

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Avec ce tome, découvrez les racines tentaculaires du Mythe de Cthulhu. En quelques nouvelles et romans courts plus marquants les uns que les autres, H. P. Lovecraft dévoile une mythologie horrifique planétaire qui met en jeu, entre autres, les sombres manigances de Cthulhu, la déité monstrueuse endormie, rêvant à la destruction de l'humanité. Traduction unifiée de David Camus, agrémentée d'essais, de correspondances, de poésies et de textes révisés par l'écrivain, de cartes en couleurs, ainsi que d'études et de très nombreuses notes par les meilleurs experts de l'oeuvre. Cette édition contient les nouvelles suivantes : Dagon, Souvenir, Le Temple, La Cité sans nom, Prisonnier des pharaons, L'Appel de Cthulhu, Les Montagnes hallucinées, Dans l'abîme du temps. " Si vous vous intéressez à Lovecraft ou à l'horreur cosmique en général, je vous recommande cette lecture ! " Les Chroniques du Choniqueur " Ce volume nous entraîne dans l'aventure la plus frissonnante, la plus colossale et la plus antédiluvienne possible. " Clément Livres " Un ouvrage de référence et certainement une collection qui enrichira la bibliothèque de tous les fans de H. P. Lovecraft. " Présence d'esprit " Tout est baroque et palpitant ! " C'est pour ma culture " David Camus nous livre une traduction très pure, au plus proche de la version originale, qui m'a fait redécouvrir Lovecraft. [... ] L'hommage et le respect de l'oeuvre sont perceptibles à tous les niveaux. " La Taverne d'Onos

Par Howard philips Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft
Chez Bragelonne

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Auteur

Howard philips Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

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Les Montagnes hallucinées

Howard philips Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft trad. David Camus

Paru le 10/06/2026

528 pages

Bragelonne

9,95 €

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Scannez le code barre 9791028138219
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