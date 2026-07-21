Physique-Chimie 5e. Tout savoir !

- De nombreuses illustrations, détaillées et en couleurs, pour faciliter la compréhension des notions scientifiques. - Des vidéos de cours, toutes regroupées sur une chaîne YouTube spécialement créée pour le livre, facilement accessibles grâce aux nombreux QR-codes. - De nombreux exercices, de difficulté variable, accompagnés de leurs corrigés. - Des conseils pour " apprendre à apprendre ". - Des fiches méthode pour appréhender les outils mathématiques utilisés en physique-chimie. Ce livre rassemble toutes les notions de physique-chimie à connaître et à bien maîtriser en fin d'année pour préparer l'année de 4e.