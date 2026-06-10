Le Dieu nu

La Confédération est au bord de l'effondrement. Les possédés déferlent sur la galaxie, et la Terre succombe sous leurs assauts, tandis que Quinn Dexter compte y prendre le contrôle des arches l'une après l'autre, résolu à exercer une vengeance personnelle et surtout à semer le chaos et faire advenir l'aube de la Nuit. Louise Kavanagh, lancée à sa poursuite, croise sur sa route d'étranges et puissants alliés. En ces temps incertains, les unions les plus improbables ont cours, mais les compagnons de Louise ont leurs propres objectifs et leurs secrets. Joshua Calvert, à bord du Lady Macbeth, s'apprête à sauter de l'autre côté de la nébuleuse d'Orion, dans l'espoir de trouver le mythique Dieu endormi, qui aurait autrefois aidé une ancienne race extraterrestre à vaincre les possédés... " L'imagination la plus puissante de la science-fiction. " Ken Follett " Hamilton relance la SF britannique à une vitesse interstellaire. " The Times " Une oeuvre d'art, un chef-d'oeuvre peut-être. " SFReviews. com