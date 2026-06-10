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Le Royaume des Chimères

Robert E. Howard, Robert Erwin Howard

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Ce volume est le second d'une série de trois reprenant le meilleur de l'oeuvre de Robert E. Howard. A côté du " Royaume des chimères " et du " Phénix sur l'épée ", les deux nouvelles qui ont posé toutes les bases de la Fantasy moderne, il contient notamment les " Les Vers de la Terre " et " Les Pigeons de l'enfer ", salués par H. P. Lovecraft et Stephen King comme des " chefs-d'oeuvre macabres ", ainsi qu'un texte étonnant, et inédit en volume : " Les Eaux en furie ".

Par Robert E. Howard, Robert Erwin Howard
Chez Bragelonne

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Auteur

Robert E. Howard, Robert Erwin Howard

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le Royaume des Chimères

Robert E. Howard, Robert Erwin Howard trad. Patrice Louinet

Paru le 10/06/2026

744 pages

Bragelonne

12,90 €

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Scannez le code barre 9791028135133
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