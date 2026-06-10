Le Royaume des Chimères

Ce volume est le second d'une série de trois reprenant le meilleur de l'oeuvre de Robert E. Howard. A côté du " Royaume des chimères " et du " Phénix sur l'épée ", les deux nouvelles qui ont posé toutes les bases de la Fantasy moderne, il contient notamment les " Les Vers de la Terre " et " Les Pigeons de l'enfer ", salués par H. P. Lovecraft et Stephen King comme des " chefs-d'oeuvre macabres ", ainsi qu'un texte étonnant, et inédit en volume : " Les Eaux en furie ".