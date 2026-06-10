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Le livre qui refusait de brûler

Mark Lawrence

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La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles... Evar a passé toute sa vie prisonnier d'une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu'une cité. Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu'elle est arrachée à son village, elle se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, coeur battant du royaume. Ils n'étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés. Leurs histoires s'entrelacent alors, coeur à coeur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l'épée, elle n'empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler. " Lawrence manie ici une multitude de fils sans jamais s'y perdre. Il tisse avec brio une magnifique tapisserie que les lecteurs auront à coeur de découvrir dans son état final. Un récit captivant, intelligent et doté d'une intrigue impeccable. " Kirkus Reviews " Je regarde Mark Lawrence danser sur une corde raide, sans filet. Alors même que je crie : "Tu ne peux pas faire ça ! ", il répond : "Tourne la page". " Robin Hobb

Par Mark Lawrence
Chez Bragelonne

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Auteur

Mark Lawrence

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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Le livre qui refusait de brûler

Mark Lawrence trad. Claire Kreutzberger

Paru le 10/06/2026

840 pages

Bragelonne

9,95 €

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