Le mannequin

Mauvais endroit. Mauvais moment. Mauvais mec. Mon arrivée sur un tournage plus qu'indécent était un accident. J'étais un mannequin grassement rémunéré. Un professionnel. Je ne faisais rien de cochon devant les caméras. Pourtant, un seul regard au dieu du sexe privé de partenaire faillit me faire changer d'avis. Après tout, difficile de résister à un gars nommé Sin, au corps sorti tout droit de mes fantasmes de bûcheron musclé, et aux cheveux blond cendré qui me donnaient envie de les empoigner. Mais j'y parvins... jusqu'à ce que le destin le remette sur mon chemin. Le seul problème ? Il était l'étoile montante de son industrie et il avait un certain nombre d'exigences. Sa proposition : si je voulais une nuit avec lui, je devais passer devant la caméra. Ma condition : la garantie que je reste anonyme. Il ne devait s'agir que d'une fois, d'une scène. Mais je compris vite que je voulais tout de lui, et rien de moins. Qui aurait cru que le hasard mènerait à un happy end... ou plusieurs ? #Sexy #Mannequin #Célébrité