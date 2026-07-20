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#Roman francophone

Le batteur de Delirious Jones

Penelope Ward

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Entre amour et musique, il faut choisir... ou pas. Ne jamais prononcer son prénom : c'était la seule règle que les Delirious Jones respectaient. Ils savaient que rien ne me déstabilisait plus qu'elle. Nicole. Mon ex-femme. Après notre divorce, je me suis jeté corps et âme dans la musique pour tenter de l'oublier. Trois ans plus tard, son appel a tout bouleversé : sa grand-mère était en train de s'éteindre. J'avais toujours considéré Mimi comme ma propre grand-mère, et son dernier souhait était de passer du temps avec nous... ensemble, comme avant. Evidemment, je n'ai pas pu refuser. Le problème ? Nicole ne lui avait jamais avoué que nous étions divorcés. Me voilà donc forcé non seulement de la revoir, mais aussi de jouer le rôle de mari. Deux semaines dans une petite maison, aux côtés de la femme qui m'avait brisé le coeur. Ou était-ce moi qui avais brisé le sien ? Quoi qu'il en soit, ça s'annonçait compliqué. Bien plus compliqué que de partager un lit avec la femme qui ne m'appartenait plus... Le batteur de Delirious Jones est un standalone dans l'univers de Le rockeur de Delirious Jones. Une romance contemporaine hate to love sur le thème de la seconde chance !

Par Penelope Ward
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Penelope Ward

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

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Le batteur de Delirious Jones

Penelope Ward

Paru le 20/07/2026

344 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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Scannez le code barre 9791038146464
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