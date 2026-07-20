Liens brisés

Les vents du changement bruissent enfin à travers la réserve de loups-garous de Faelan. Lizzie Grace fait tout son possible pour ignorer les présages de tragédie, car elle souhaite profiter de sa vie et du temps dont elle dispose avec Aiden tant qu'elle le peut. Mais le mal continue d'être attiré dans la réserve. Celui qui arrive cette fois-ci est différent des autres : il est non seulement doué de magie, mais ses victimes sont aussi bien spécifiques. Alors que les morts brutales s'accumulent et que Monty, Aiden et Lizzie ont du mal à trouver des réponses, la jeune femme commence à se demander si les apparences ne seraient pas trompeuses. En particulier quand cette entité les aide à sauver la vie d'un enfant. Mais la plus grande menace pour Lizzie vient d'ailleurs, car la louve-garou qu'Aiden a un jour demandée en mariage est enfin revenue dans la réserve. Et elle est déterminée à récupérer son homme... #Loups-garous #Magie #Sorcières