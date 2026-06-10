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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

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Cette nouvelle édition révisée et augmentée propose entres autres une mise à jour des caractéristiques de chacune des cinq blessures. Un huitième chapitre a également été ajouté pour vous présenter les découvertes de l'auteure depuis la parution de ce livre. Vous serez séduit par cette nouvelle édition qui vous permettra d'observer encore mieux vos blessures et les masques associés. Ce grand best-seller de Lise Bourbeau, aussi concret que les précédents et dont plus de 3 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour, démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les sentir et surtout pour ne pas les connaître, vous arriverez à identifier la vraie cause d'un problème précis dans votre vie.

Par Lise Bourbeau
Chez Ecoute Ton Corps Editions

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Auteur

Lise Bourbeau

Editeur

Ecoute Ton Corps Editions

Genre

Affirmation de soi

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 10/06/2026

288 pages

Ecoute Ton Corps Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782925460091
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