Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Cette nouvelle édition révisée et augmentée propose entres autres une mise à jour des caractéristiques de chacune des cinq blessures. Un huitième chapitre a également été ajouté pour vous présenter les découvertes de l'auteure depuis la parution de ce livre. Vous serez séduit par cette nouvelle édition qui vous permettra d'observer encore mieux vos blessures et les masques associés. Ce grand best-seller de Lise Bourbeau, aussi concret que les précédents et dont plus de 3 millions d'exemplaires ont été vendus à ce jour, démontre que tous les problèmes d'ordre physique, émotionnel ou mental proviennent de cinq blessures importantes : le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Grâce à la description très détaillée de ces blessures et des masques que vous avez développés pour ne pas les voir, les sentir et surtout pour ne pas les connaître, vous arriverez à identifier la vraie cause d'un problème précis dans votre vie.