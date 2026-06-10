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#Essais

La voie de l'eau

Patrice Julien

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Une autre manière d'habiter le monde ! L'ikigaï, comme la perle, n'est pas un objectif à atteindre. C'est une réponse intérieure à ce qui dérange, blesse ou manque. C'est le mouvement vivant d'un être qui décide de transformer une intrusion en offrande. Comme la perle dans l'huître, il se révèle à partir d'un frottement, d'un déséquilibre, d'un écart entre ce que la vie semble vouloir et ce qu'on sent en soi. La plupart des ouvrages sur l'ikigaï proposent des recettes toutes faites : des schémas en quatre cercles, des bilans de compétences déguisés, des promesses de mission de vie à découvrir. Comme certains qui divorcent plusieurs fois pour épouser toujours la même personne sous différents visages, les chercheurs d'ikigaï changent de voie sans jamais changer de regard. Ce livre prend le contrepied. Il ne propose pas un patch éphémère pour combler un manque, mais une rupture radicale de perspective : et si l'ikigaï n'était pas à chercher, mais déjà là ? Et si l'élan vital ne se révélait pas dans l'extraordinaire, mais dans le simple fait d'habiter l'instant sans fuite ? Pas besoin de mission, ni de grands idéaux. Juste la capacité de cesser de remonter le courant et de laisser la vie couler, vers là où elle veut. Dans La Voie de l'eau, l'auteur partage non pas une méthode, mais une évidence : l'ikigaï n'est pas une quête à réussir. C'est un courant à laisser vivre en soi.

Par Patrice Julien
Chez Dauphin blanc

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Auteur

Patrice Julien

Editeur

Dauphin blanc

Genre

Réussite personnelle

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La voie de l'eau

Patrice Julien

Paru le 10/06/2026

188 pages

Dauphin blanc

20,00 €

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