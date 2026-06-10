De l'au-delà, Edgar m'a confié...

Voici un récit captivant qui transcende le temps et l'espace. Il donne la parole à Edgar De Baie, un esprit (et guide de l'auteure) des XIVe et XVe siècles, qui partage des détails précieux de sa vie terrestre et son passage à l'au-delà. A travers l'écriture automatique, Edgar raconte son vécu, depuis ses derniers moments sur Terre jusqu'à son arrivée dans le royaume qu'il appelle l'Empyrée. Il dépeint avec détails la vie après la mort, offrant un regard neuf sur l'existence qui attend les âmes ayant traversé le voile vers l'autre monde. En plus de partager son expérience personnelle, Edgar propose une analyse comparée des réalités de son époque et du monde contemporain. En réponse aux questions posées par des lecteurs, il offre sa perspective éclairée sur les problèmes actuels, apportant des réponses et des solutions à travers le prisme de son existence spirituelle. Ce livre n'est pas simplement un voyage dans l'au-delà, mais une exploration profonde de la nature de la vie, de la mort et de la réalité elle-même. Il remet en question nos perceptions et nous offre un regard neuf sur l'éternité.