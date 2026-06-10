Entre deux Mondes

Qu'est-ce qui se joue lorsque la conscience s'ouvre, se dissocie, se transforme ? A la croisée des neurosciences, de la clinique et du symbolisme, ce livre explore les états modifiés de conscience : transe, hypnose, extase, subspace comme autant de passages entre le corps et le sens, entre perception et représentation. En revisitant les frontières du soin et d'expériences subjectives, l'auteur interroge les liens entre langage, mémoire émotionnelle et transformation intérieure.