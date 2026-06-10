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Entre deux Mondes

Patrice Cudicio

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Qu'est-ce qui se joue lorsque la conscience s'ouvre, se dissocie, se transforme ? A la croisée des neurosciences, de la clinique et du symbolisme, ce livre explore les états modifiés de conscience : transe, hypnose, extase, subspace comme autant de passages entre le corps et le sens, entre perception et représentation. En revisitant les frontières du soin et d'expériences subjectives, l'auteur interroge les liens entre langage, mémoire émotionnelle et transformation intérieure.

Par Patrice Cudicio
Chez Satas

|

Auteur

Patrice Cudicio

Editeur

Satas

Genre

Cerveau et psychologie

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Entre deux Mondes

Patrice Cudicio

Paru le 10/06/2026

224 pages

Satas

17,00 €

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Scannez le code barre 9782872933105
9782872933105
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