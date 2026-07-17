Coffret en 7 volumes : tomes 1 à 7

Appréciez avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte... Alpha tient un petit café, à l'écart de la ville. Le temps s'y écoule paisiblement, comme si plus rien n'avait d'importance... Entre deux approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever puis se coucher, et profite du temps qu'elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle Alpha est un robot, et cela fait bien longtemps qu'elle est là. Jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître, en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte... Un petit détour sur le sentier vers demain, en tête à tête avec nos souvenirs... Au fil des 14 tomes qui composent cette série, Hitoshi Ashinano s'attache à dépeindre avec beaucoup de délicatesse la douceur d'une vie simple. Titre " feel good " par excellence, Escale à Yokoham est une véritable bouffée d'air frais ! Une ôde à l'instant présent...